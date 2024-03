Stages danse, musique et chant / Bal trad’ Montcuq-en-Quercy-Blanc, samedi 6 avril 2024.

Comme tous les ans au printemps, l’AMTP Quercy organise en partenariat avec les Pastourels de la Tour une journée dédiée aux musiques, aux danses et au chant traditionnels.

Nous aurons deux stages de danse avec Natalie Selsis, consacrés aux danses du Lot-et-Garonne et du Gers.

Danses du Haut agenais le matin, s’adressant plutôt à un public confirmé, danses plus spécifiques l’après-midi et accessibles à tous.

Nous aurons le plaisir de retrouver cette année encore Anne Enjalbert, pour un stage de chant lié aux danses de Gascogne et du Haut-agenais ainsi qu’à des chants à écouter, sous-tendu par un travail sur l’énergie, sur la posture du chanteur traditionnel.

Emmanuel Pariselle, accordéoniste réputé, nous proposera un stage d’accordéon centré sur l’accompagnement à la main droite de chanteurs ou de musiciens. Un stage sans doute exigeant mais passionnant à n’en pas douter !

En soirée, le bal sera partagé entre les AMTPécaires, musiciens de l’AMTP Quercy, suivis par Très de Garona, un trio de musiciens chevronnés (Emmanuel Pariselle, Didier Oliver et Robert Matta) réunis pour nous offrir une musique traditionnelle des suds puissante et réjouissante .

Repas partagés 13h et 19h les repas du midi et du soir seront pris en commun autour de ce que chacun aura apporté.

9h30 Accueil

10h 13h Stage

14h30 17h30 Stage

21h00 Bal

Pour vous inscrire au stage, veuillez télécharger le bulletin d’inscription.

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre règlement. 4040 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06

L’Espace d’animation de Montcuq

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie amtpq@wanadoo.fr

