STAGE WAKEBOARD FULL SIZE / POOL GAP SOURCE WAKE PARK Carbonne, mercredi 17 avril 2024.

STAGE WAKEBOARD FULL SIZE / POOL GAP SOURCE WAKE PARK Carbonne Haute-Garonne

La Source Wake Park vous invite à participer à ses stages.

Le wake commence à vraiment te manquer, tu as plein d’idées et nouveaux tricks ?

Nous allons t’aider à atteindre tes objectifs et pour cela nous te proposons le premier stage de la saison pendant les vacances de Pâques.120 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-21

SOURCE WAKE PARK Route de Peyssies

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact@lasourcewakepark.fr

L’événement STAGE WAKEBOARD FULL SIZE / POOL GAP Carbonne a été mis à jour le 2024-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE