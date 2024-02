Stage tournage sur bois Le Palacret Saint-Laurent, samedi 17 février 2024.

Stage visant à apprendre les gestes au fur et à mesure de votre progression. Vous repartirez avec les objets que vous avez réalisés lors de la journée. Le materiel et le bois sont fournis. Prévoir son pique nique. A partir de 16 ans. Animé par War-dro an Natur. .

Le Palacret Chemin de Palacret

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00



