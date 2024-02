Stage sur « La théorie des signatures planétaires de Paracelse connection plantes, planètes et humain » Paimpont, samedi 20 juillet 2024.

La théorie des signatures est connue comme étant un rapprochement entre l’aspect d’une plante et l’organe qu’elle soigne. Or, ce n’est pas tout à fait exact ! La théorie des signatures est beaucoup plus complexe, elle fait le lien entre la plante, l’humain et… les planètes. Il s’agit d’une ancienne théorie qui a été reprise par Paracelse. Il était médecin, mais aussi astrologue et alchimiste, il a associé les plantes à des planètes. Chaque planète a ses caractéristiques propres qui vont influencer les hommes, femmes et les plantes. On parlera alors de tempérament planétaire, ceux-ci concernent les humains ainsi que le végétal. Et comme pour le tempérament, chaque individu et chaque plante va avoir sa dominante planétaire. Et c’est là que cela devient intéressant, car les plantes qui auront la même dominante planétaire que vous, vous seront bénéfiques.

Je propose la découverte de la théorie des signatures sous forme de stage d’une journée et demie sur Paimpont avec théorie et rencontre des plantes associées aux planètes.

Voici le programme

Introduction Paracelse, la théorie des signatures, alchimie et spagyrie

Puis nous verrons chacune des ces planètes, avec son aspect astrologique, mythologique, comment elle s’incarne dans l’homme et dans les plantes

Soleil, lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Après avoir vu l’approche théorique pour chacune des planètes, nous irons nous balader autour du bourg de Paimpont à la rencontre des plantes correspondants à la planète.

Le stage se fera en extérieur uniquement, aucun hébergement ni restauration n’est inclus dans le tarif. Le point de rendez-vous est fixé devant L’hermine et l’Ajonc au 8 rue du général de Gaulle à Paimpont à 10h00. Nous pique-niquerons ensemble le matin près de l’étang, donc pensez à amener votre pique-nique. Le journée devait se terminer au plus tard à 17h et reprendra le dimanche de 10h à 13h. Un cours d’une trentaine de pages vous sera envoyé par mail la veille du stage.

Un minimum de 4 personnes est attendu pour maintenir le stage, en cas d’annulation le stage sera intégralement remboursé.

Le stage est au prix de 150 euros, Merci de réserver en m’appelant au 06 47 13 13 22, ou par mail sur nathaliebleuzen@hotmail.com. Je vous demanderai suite à notre prise de contact de bien vouloir m’envoyer un chèque de 100 euros, une fois reçu il confirme votre réservation. En cas d’annulation 2 semaines avant le stage, l’intégralité du stage est dû. Les chèques seront encaissés la veille du stage, mais en cas de besoin une autre date peut être fixée.

A savoir, si vous avez assistez à mon cours en distanciel, et souhaitez assister au cours en extérieur pour voir les plantes ou faire une piqure de rappel, cela est possible en payant uniquement la différence entre les deux cours soit 45 euros. Le paiement se fait sur place dans ce cas en chèque ou espèce. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-21

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

