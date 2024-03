STAGE STREET ART JEUNES 11-15 ANS Prémian, lundi 15 avril 2024.

STAGE STREET ART JEUNES 11-15 ANS Prémian Hérault

Viens participer à la conception et à la réalisation d’un graff dans la cour de l’école de Prémian !

Viens participer à la conception et à la réalisation d’un graff dans la cour de l’école de Prémian !

Les street-artistes de La Murale (association Montpelliéraine) te feront découvrir l’univers du street-art, t’initieront à la peinture à la bombe et mettront tout en œuvre pour te permettre d’exprimer ta créativité de manière ludique et joyeuse.

Une demi-journée de visite guidée du street-art à Sète est également prévue dans la semaine.

Matériel fourni.

Repas tiré du sac

Places limitées

Inscription indispensable 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:30:00

fin : 2024-04-19 16:30:00

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement STAGE STREET ART JEUNES 11-15 ANS Prémian a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC