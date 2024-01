Stage Qi-Gong Traditionnel Taoïste « Hui Chun Gong retrouver la jeunesse » Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, dimanche 21 avril 2024.

Stage Qi-Gong Traditionnel Taoïste « Hui Chun Gong retrouver la jeunesse » Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-24

Stage ouvert à toutes personnes débutantes qui pratiquent ou pas le Qi-Gong, la méditation, le yoga, le tai-chi.

Se connecter à soi dans un lieu magnifique et ressourçant, convivialité, partages et bienveillance. Développer son énergie interne le T’chi ; découvrir et assouplir les fascias, rando aux Illes des Ébihens, chants Mantras, méditation, sophrologie et relaxation.

J’ai choisi pour ce stage le fameux Qi-gong Traditionnel Taoïste « Hui Chun Gong » « Q.G. pour retrouver la jeunesse » que j’ai appris de ma Madame Ingrid Malenfant. Il s’agit d’une méthode Taoïste rester secrète pendant des siècles, jusqu’aux années 80. Les mouvements sont très doux, fins et subtils. Ils éveillent l’énergie profonde du bassin et la fond circuler dans tout le corps par des mouvements en spirales et arrondis. Élasticité

des fascias, notre « squelette liquide ». Ce Q.G. agit tout particulièrement au niveau du système hormonal et endocrinien. Vous repartirez avec de petites vidéos pour refaire les mouvements en toute autonomie.

Les bienfaits de ces exercices :

– Au niveau corporel libère les tensions dans les chaînes des fascias et chaînes musculaires.

– Au niveau énergétique renforce et équilibre la circulation de l’énergie dans les huit merveilleux vaisseaux.

– Au niveau spirituel ouvre notre perception à la dimension lumineuse de la Vie, ainsi qu’à notre Être Profond, notre supplément d’Âme Le Ying, l’essence ; le T’chi le souffle ; le Schen l’esprit.

Des exercices de Sophrologie viendront compléter ces pratiques perception aux organes sensoriels, à la respiration, à l’ancrage, marche lente méditative des moines Zen « Kin-Hin » en pleine conscience.

.

Rue de l’Abbaye Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne christine.sans@taoducoeur.fr



