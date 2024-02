[STAGE] Primitive skills – Saurat (09) Saurat Saurat, mardi 3 septembre 2024.

Attention, stage international, les transmissions se feront essentiellement en anglais !

Un stage de 5 jours pour toucher à quelques savoir-gestes aux prémisses de notre humanité !

Programme :

Poterie primitive (~ 3 jours). De l’argile sauvage à la céramique. Façonnage d’une petite pièce et cuisson en foyer ouvert.

Le feu comme à la Préhistoire (~ 0.5 jour). Friction à l’archet et percussion silex-marcassite.

Vannerie sauvage (~ 1.5 jours). Sur croisée ou sur arceaux. Collecte des matériaux sauvages (lianes, racines, pousses et rejets ligneux), puis préparation et tressage d’un petit panier ou corbeille.

Possibilité de tester le travail avec des outils « préhisto-compatibles » (en pierre, bois, os…)

