Stage pleine nature Villiers-sur-Loir, lundi 22 avril 2024.

Stage pleine nature Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Stage pleine nature 22 au 26 avril. Activités type jeu de piste, activités manuelles, cuisine, pour enfants à partir de 6 ans.

Activités terrestres et nautiques de pleine nature à destination des enfants à partir de 6 ans.

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Pause déjeuner surveillée par les encadrants (repas non compris).

Goûter organisé tous les jours par Néovent à 16h30, fin de journée à 17h.

Inscriptions possibles sur le site web. Nombre de places limité. .

Début : 2024-04-22 09:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@neovent.org

