Stage Pilote confirmé au Bike Park Le Bonhomme, samedi 15 juin 2024.

Un accompagnement avec un professionnel pour améliorer votre pilotage ?

Ce stage s’adresse aux personnes de plus de 13 ans ayant une expérience en bike-park leur permettant de rider sur les pistes de niveau rouge ou ayant suivi le stage « perfectionnement » (niveau 2), qui maitrisent les différentes techniques liées à la pratique de la descente (position, regard, équilibre…)

Contenu : roulage au rythme soutenu pour les pilotes ayant un bon niveau mais souhaitant progresser.

Programme : amélioration du positionnement sur le vélo pour augmenter l’efficacité et la vitesse lors de la descente, savoir lire le terrain afin d’optimiser sa trajectoire, augmenter sa capacité à descendre les pistes sans s’arrêter, savoir analyser un module difficile afin de prendre la bonne vitesse et la bonne trajectoire pour le passer en sécurité (pistes rouge et noires).

Matériel nécessaire : VTT DH ou enduro avec un minimum de débattement de 160 mm avant et arrière équipement de protection (casque DH obligatoire) et toutes autres protections fortement recommandées (dorsale, coudières, genouillères, gants…), vêtements adaptés.

Durée : de 09h à 16h avec une pause déjeuner (déjeuner non compris) de 1 heure.

Capacité: maximum 8 personnes.

Le tarif comprend l’encadrement par un moniteur breveté (hors matériel, forfait remontées mécaniques et repas.

Sur réservation. Pensez également à réserver votre matériel en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15 16:00:00

Lieu-dit Vallon

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est patrice@lac-blanc.com

