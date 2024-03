STAGE PHOTO STREET ART Gignac, lundi 15 avril 2024.

STAGE PHOTO STREET ART Gignac Hérault

apprentissage des techniques de la photo de rue avec des mises en situation.Mené grâce au soutien de la DRAC, de la CAF et du département de l’Hérault.

Jeudi 18 avril Prises de vue des arts de la rue à la

coopérative viticole Clochers et terroirs à Puilacher,

terre de jeu des plus grands graffeurs.

Vendredi 19 avril Maitrise d’un logiciel de retouche des photos

en vue d’une exposition dans les bibliothèques, espace Jeunes,

collèges et lycées du territoire entre mai et juin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-18

Parc de Camalcé

Gignac 34150 Hérault Occitanie service.jeunesse@cc-vallee-herault.fr

