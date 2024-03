Stage musical L’Argonaute Orléans, lundi 22 avril 2024.

Stage musical Musique enfants 22 – 26 avril L’Argonaute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Offrez des vacances en musique à vos enfants lors des vacances de printemps!

3 – 5 ans : jeux varié autour du rythme et de la mélodie, écoute active, chanson, découverte et pratique instrumentale adaptée

De 10h à 12h (goûter inclus)

6 – 8ans : travail (instrumental et chant) autour de la chanson « La sorcière ». Chaque enfant aura un instrument dédié sur la durée du stage (clavier, batterie, violon, flûte, basse, ukulélé).

De 14h à 17h (goûter inclus)

5€ pour les adhérents-es de Musique et Équilibre (élèves inscrits en cours du cycle petite enfance et cours individuel)

80€ pour les extérieurs-es (+5€/adhésion)

Pas de remboursement possible sauf cas de force majeur (en cas de maladie = arrêt médical).

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire