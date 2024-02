Stage multisports 45590 SAINT CYR EN VAL Saint-Cyr-en-Val, lundi 22 avril 2024.

Stage multisports Inscrivez-vos enfants au « Stage multisports printemps » de l’ASPTT Orléans, du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2024, dédié aux 9-14 ans, filles et garçons, adhérents ou non à l’ASPTT Orléans. 22 – 26 avril 45590 SAINT CYR EN VAL Sur inscription, 170€ la semaine, goûters compris, repas au restaurant le vendredi midi compris (du lundi au jeudi midi : les picnics sont à fournir par les parents), coupons sport et chèques ANCV acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:30:00+02:00 – 2024-04-22T17:15:00+02:00

Fin : 2024-04-26T08:30:00+02:00 – 2024-04-26T17:15:00+02:00

Les inscriptions au “Stage multisports printemps 2024” de l’ASPTT Orléans sont ouvertes ! Le stage se déroule pendant les vacances scolaires de printemps du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2024. Rien de mieux pour que votre enfant garde le rythme des réveils le matin et reste dynamique pendant ses vacances, grâce à la pratique de multiples activités sportives et ludiques !

Au programme : une activité par demi-journée (Sports et jeux : athlétisme, basket, badminton, football, tennis, escalade, piscine à vagues, patinage, boxe, laser game, multi-jeux…).

Le stage est ouvert aux 9-14 ans, filles et garçons, né(e)s entre 2010 et 2015, adhérents ou non à l’ASPTT Orléans (stage ouvert à tous).

45590 SAINT CYR EN VAL 723 avenue de la pomme de pin Saint-Cyr-en-Val 45590 Loiret Centre-Val de Loire

ASPTT Orléans