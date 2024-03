Stage multiactivités Bizanos, lundi 22 avril 2024.

Stage multiactivités Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tous les matins des vacances scolaires, déposez vos enfants de 8 à 18 ans pour un stage multi-activités

eaux vives au Parc Aquasports.

Un programme touche-à-tout adapté à deux niveaux de pratique U12 et U18 RAFTING, KAYAK, STAND UP PADDLE,

HYDROSPEED, AIRBOAT, BOUÉE…

Sensations et bonne humeur attendent chaque participant.

Venez tester l’incontournable du stage eaux vives en Béarn !

Conditions savoir nager, chaussure obligatoire, dès 8 ans 100 100 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-26

Parc aquasports

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

