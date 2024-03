Stage : Les bases de la photographie numérique. Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Livarot, lundi 22 avril 2024.

Stage : Les bases de la photographie numérique. 0 22 – 26 avril Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Payant : Tarifs: Moins de 26 ans Agglo et hors Agglo : 2,50€ la demi journée / Plus de 26 ans Agglo et hors Agglo : 4 € la demi journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Permettre à des débutants en photographie numérique de mieux comprendre ses spécificités pour améliorer leurs photographies.

Sur cinq demi-journées, apprendre les réglages spécifiques à la photographie numérique (balance des blancs, espace colorimétrique, résolution, etc) : les bases de la photographie numérique,

comprendre et maîtriser son appareil photo, réaliser des prises de vues portraits et paysages et les bases du post traitement (deux jours).

Nombre de places : de 4 à 6 participants.

Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Livarot, rue du Général Leclerc Livarot 14140 Livarot Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0601883869 »}, {« type »: « email », « value »: « centreculturel-livarot@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231483185 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}]

Photographie Numérique

Patrice Valette