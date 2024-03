STAGE INITIATION OU PERFECTIONNEMENT ART DU CONTE Saint-Loup-sur-Aujon, vendredi 1 novembre 2024.

STAGE INITIATION OU PERFECTIONNEMENT ART DU CONTE Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tout public

Animés par des professionnels des arts de la parole

Organisé par la Fédération Départemental des Foyers ruraux de Haute-Marne

Le stage se décomposera comme suit et sera pensé pour:

– apprendre à fabriquer des images, travailler la posture et les intentions du conteur durant 2 jours au printemps

– rechercher, créer et s’entraîner en autonomie durant la période estival

– approfondir et travailler l’histoire de son choix durant 3 jours en automne

– assister à une représentation publique du conteur-formateur

Formation ouverte à toute personne ayant déjà une expérience dans le domaine du Conte.

Ce stage a une durée totale de 30h, réparties sur 5 jours et se déroulera à Arc-en-Barrois & Courcelles-sur-Aujon 280 280 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-01

fin : 2024-11-03

Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est fdfr.52@mouvement-rural.org

L’événement STAGE INITIATION OU PERFECTIONNEMENT ART DU CONTE Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2024-03-19 par Antenne du Pays de Langres