Stage immersion en nature 6-15 ans Les Eyzies, lundi 15 avril 2024.

Stage immersion en nature 6-15 ans Les Eyzies Dordogne

L’immersion en forêt consiste à vivre dans la forêt une heure, une journée, un week-end ou plusieurs jours de suite. Nous proposons de réapprendre, la compréhension intuitive, le lien avec la nature et le lien entre tous les êtres vivants

L’immersion en forêt consiste à vivre dans la forêt une heure, une journée, un week-end ou plusieurs jours de suite. Nous proposons de réapprendre, à travers la connaissance des peuples premiers, ce qui est vivant en nous depuis des millénaires la compréhension intuitive, le lien avec la nature et le lien entre tous les êtres vivants. La forêt est vue et vécue comme lieu d’imitation, d’apprentissage, de conscience écologique et collective, de créativité et d’imagination! Avec les gestes ancestraux parfois remis au goût du jour (même les hommes préhistoriques ont été modernes). 180€. Inscription obligatoire 180 180 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-17

Les Eyzies

Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationlespasquiers@gmail.com

