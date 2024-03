Stage immersif en occitan / gascon / bearnais a Monenh Sala Bahurlet (Monenh) Monein, mardi 23 avril 2024.

Stage immersif en occitan / gascon / bearnais a Monenh Stage immersif de 3 jours en langue occitane, avec cours de langue et visites, ateliers 23 – 25 avril Sala Bahurlet (Monenh) Sur inscription en nous contactant

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:30:00+02:00

-Vivre trois jours en immersion en occitan et en groupe de niveau

-Découvrir ou approfondir la connaissance de l’occitan/gascon

-Participer à des activités et visites en lenga nosta

Tarif et renseignements en nous contactant au 05-24-37-00-59 ou en escrivant à aquitania@cfpoc.com

Sala Bahurlet (Monenh) 18 Chemin de la Lannes, 64360 Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Cfpòc Navèra Aquitània