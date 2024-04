Stage écologie énergétique volet1 la nature animale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux, samedi 25 mai 2024.

Stage écologie énergétique volet1 la nature animale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux Hautes-Pyrénées

RDV Site de la MNE 65.

Nous faisons parti de la nature, la présence méditative, le déploiement de nos 5 sens et la mise en mouvement de notre énergie nous inviteront à retrouver notre nature animale et à nourrir notre lien à la nature.

Pratique en extérieur essentiellement, tenue souple et adaptée à la météo.

Sur Inscription. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie accueil@maisondelanature65.com

L’événement Stage écologie énergétique volet1 la nature animale Puydarrieux a été mis à jour le 2024-04-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65