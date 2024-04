Stage écologie énergétique volet 2: la nature végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux, samedi 29 juin 2024.

Stage écologie énergétique volet 2: la nature végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux Hautes-Pyrénées

RDV Site de la MNE 65.

Au travers de pratique visant à nous reconnecter à nos sensations, nous développerons la capacité à entrer en lien avec nous-même avec l’autre et avec notre environnement. La rencontre sensible et méditative avec l’Arbre sera une source d’enseignement.

Pratique en extérieur essentiellement, tenue souple et adaptée à la météo.

Sur Inscription. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie accueil@maisondelanature65.com

