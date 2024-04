Stage échecs Trainou 22 et 23 avril 2024 Salle des fêtes Traînou, lundi 22 avril 2024.

Stage échecs Trainou 22 et 23 avril 2024 Organisé par le club VIVRE LES ECHECS LA CLAIRIERE (VLE) 22 et 23 avril Salle des fêtes 7€ pour les non VLE, 3€ pour les VLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:30:00+02:00 – 2024-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T17:30:00+02:00

Lieu : Salle des fêtes

Présence d’un animateur du CDJE45

Goûter offert par le club et tournoi amical organisé en fin de stage

Limité à 25 personnes par journée

Tarif :

– 7 euros par jour pour les non-adhérents au club VLE

– 3 euros par jour pour les adhérents au club VLE

Lien d’inscription : formulaire

Salle des fêtes 45470 Traînou Traînou 45470 Loiret Centre-Val de Loire vle.clairiere@gmail.com

Vivre les échecs La Clairière