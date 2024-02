Stage d’Inititation à l’oenologie Domaine du Petit Colombier Sainte-Livrade-sur-Lot, samedi 6 avril 2024.

Stage d’Inititation à l’oenologie Domaine du Petit Colombier Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

9h : Accueil café.

9h30 : Formation (découverte des principes de l’analyse sensorielle, apprentissage du vocabulaire, conditions de service et de dégustation, analyse de 3 vins différents).

12h : Buffet campagnard, dégustation de vins régionaux.

Après-midi : accès possible aux activités du Domaine.

Après-midi : accès possible aux activités du Domaine. 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 14:00:00

Domaine du Petit Colombier 1030 Route de Jean Gay

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stage d’Inititation à l’oenologie Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Villeneuve Vallée du Lot