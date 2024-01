Stage d’été chant choral La Deutsche Messe de Schubert Grand Couvent Gramat, samedi 17 août 2024.

Stage d’été chant choral La Deutsche Messe de Schubert Grand Couvent Gramat Lot

La Deutsche Messe de Schubert, rédigée en allemand plutôt qu’en latin, se distingue par son approche accessible et populaire. Les musiciens de l’ensemble vous accompagneront tout au long du stage. Leur présence est synonyme d’un précieux enseignement, apportant avec eux un bagage d’expérience et un savoir musical pour vous guider dans votre progression. Grâce à leur expertise, vous bénéficiez d’un encadrement de qualité qui vous permettra d’explorer et de développer votre talent musical.

2ème stage du 17 au 23 août 2024

Ensemble La Sportelle

Alix Dumon-Debaecker direction

Mathilde Kohn & Quentin du Verdier390 EUR.

Grand Couvent 33 Avenue Louis Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 10:00:00

fin : 2024-08-23 17:30:00



L’événement Stage d’été chant choral La Deutsche Messe de Schubert Gramat a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne