Stage d’été chant choral chant grégorien Grand Couvent Gramat, mardi 9 juillet 2024.

Stage d’été chant choral chant grégorien Grand Couvent Gramat Lot

Passionnées de chants choral, expérimentés ou totalement novices, venez (re)découvrir le bonheur de chnater en choeur de la musique sacrée, en plein coeur du Festival de Rocamadour. Une semaine d’une richesse musicale et culturelle hors du commun !

Initiés vous au chant grégorien avec Sylvain Dieudonné, chef de choeur et responsable de cette discipline à Notre-Dame de Paris.

1er stage du 9 au 14/07/2024 Grégorien

Ensemble Pérotin Le Grand

Sylvain Dieudonné direction

Marthe Davost & Damien Rivière

Au programme musiques mariales et musiques médiévales avec des ateliers de technique vocale et conférences390 EUR.

Grand Couvent 33 Avenue Louis Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 10:00:00

fin : 2024-07-14 17:30:00



L’événement Stage d’été chant choral chant grégorien Gramat a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne