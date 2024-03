Stage de théâtre : Poésie et théâtre Forum des Arts et de la Culture Talence, lundi 15 avril 2024.

Stage de théâtre : Poésie et théâtre Stage de théâtre autour de la poésie par les Arts scéniques talençais 15 – 17 avril Forum des Arts et de la Culture Sur inscription – 85 €

Début : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T11:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

La poésie : « l’art d’évoquer et de suggérer les sensations, les émotions les plus vives ». À partir du jeu de l’acteur et de textes, il s’agira de mettre en scène ensemble des scènes où les mots et les corps racontent les inspirations et aspirations des stagiaires

Intervenants : Flore Audebeau, Angelica de Almeida et Juliana Spadotto.

Ouverture du stage conditionnée par un nombre minimum de 5 stagiaires.

Tenue souple.

Chaque stagiaire apporte son pique-nique.

06 72 87 94 62 – larsen33400@gmail.com

Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « larsen33400@gmail.com »}]

stage théâtre