Stage de théâtre d’improvisation Espace Loisirs Longchaumois, vendredi 19 avril 2024.

Stage de théâtre d’improvisation animé par Romain Jaillet (comédien professionnel) de l’association Les Fous Zélés.

À l’issue, les stagiaires feront la première partie du Spectacle Professionnel des Fous Zélés le samedi 20 avril 2024 !

Enfants et Ados (7-18 ans)

Vendredi 19 et Samedi 20 avril 2024

10h-12h30/ 13h30-16h

Repas tiré du sac le midi

Infos et Inscriptions 06.75.48.82.03 ou fouszeles@gmail.com 70 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 13:30:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com

