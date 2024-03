Stage de stop motion Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, lundi 15 avril 2024.

Stage de stop motion Venez réaliser un mini métrage ! 15 – 19 avril Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Tarifs : adhérent 70 € / non adhérent 84 € (sur inscription, 8-13 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T14:00:00+02:00 – 2024-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T14:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:00:00+02:00

Stage de Stop Motion

À la suite du succès du premier stage en février, voici à nouveau ce stage de Stop Motion. Jérôme, notre intervenant dynamique propose aux enfants de travailler sur une thématique choisie par tous les participants puis déroule sa semaine comme telle :

Lundi : présentation de la technique, explication et test stop motion

Mardi : tournage sur plusieurs plateaux

Mercredi : Analyse des séquences tournées et suite du tournage

Jeudi : Analyse des séquences tournées et fin du tournage

Vendredi : post production et doublage du mini métrage par les participants.

Le film (5’/10′) sera restitué quelques jours plus tard au Centre qui l’enverra via les boites mail aux participants. A ne pas rater !

Tarifs : adhérent 70 € / non adhérent 84 €

(sur inscription, 8-13 ans)

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France

