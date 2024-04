Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn, samedi 20 avril 2024.

Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Création d’une oeuvre personnelle d’après un projet simple que vous élaborez en étant accompagné par un professeur d’art diplômé. Votre projet pourra être réalisé en argile, pierre ou en bois. Les »débutants » comme les « avancés » pourront être initiés à plusieurs techniques visant à expérimenter les matériaux et les premiers gestes. Et tout ceci en tenant compte de votre véritable niveau, de votre implication et projets personnels. Le stage se déroule sur les deux jours dans une ambiance très conviviale avec une auberge espagnole le midi. Le prix comprend l’adhésion annuelle qui permet de fréquenter l’atelier toute l’année. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Place du Bignot

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine yvetendresse@orange.fr

