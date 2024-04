Stage de pratique artistique – Initiation au cinéma d’animation Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, lundi 22 avril 2024.

Stage de pratique artistique – Initiation au cinéma d’animation Vous réaliserez un film autour des « sports imaginaires ». Le stage dure toute la semaine obligatoirement. 22 – 26 avril Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/stage-9h-12h-initiez-vous-au-cinema-d-animation-avec-cellofan-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei989417.html ; Tarif : 2,50€ par jour / soit 12,50€ pour la semaine.

Vous réaliserez un film autour des « sports imaginaires ».

En groupe vous inventerez un sport loufoque qui intégrera les Jeux Olympiques de 2024. Le petit film comprendra l’explication des règles du sport, l’interview d’un champion de ce sport, les fans ou encore comment il a été conçu.

Deux groupes seront formés. Le premier groupe sera attendu le matin entre 9h et 12h, et le second, de 14h à 17h toute la semaine. Le film achevé sera le produit de ce que les deux groupes auront produit.

Le stage dure toute la semaine obligatoirement.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53

