Stage de photographie Montsoreau, mercredi 3 juillet 2024.

Stage de photographie Montsoreau Maine-et-Loire

Le château de Montsoreau-Musée d’art contemporain accueille es photographes Paul Hill et Maria Falconer pour un atelier de 5 jours sur le thème de l’inspiration.

AU PROGRAMME

Présentations, exercices techniques, sorties sur le terrain, défis, débats entre participants et animateurs.

« Cet atelier ne concerne ni le paysage, ni le portrait, ni aucun genre particulier, mais votre photographie et vous-même. Une source d’inspiration pour penser et travailler différemment. Inspiration pour créer des images nouvelles et uniques. » 495 495 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-07-03

Passage du Marquis de Geoffre

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@chateau-montsoreau.com

