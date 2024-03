Stage de peinture sumi-e Atelier d’Alain Versailles, samedi 6 avril 2024.

Stage de peinture sumi-e Stage de peintre traditionnelle japonaise à l’encre de Chine (sumi-e). 6 – 10 avril Atelier d’Alain Sur inscription, tarif 415 € pour les 5 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Ouvert à tout adulte.

Le matériel est fourni.

Repas compris sur place à 13h.

L’enseignement est totalement individualisé, à la fois par les conseils et par le choix des modèles qui est adapté au jour le jour à la technicité et la spontanéité acquises par l’élève.

La composition est sobre, l’exécution est spontanée. Le peintre cherche à capter l’essence du réel, sans dessin préparatoire, et sans correction possible. Le geste lui-même, la position du pinceau, ainsi que l’ordre des gestes, sont essentiels dans le rendu des tracés.

Voir: https://ecole.sumi-e.fr/

Atelier d'Alain 2 T, rue de Savoie – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France