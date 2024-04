Stage de japonais pour ados Arles à la carte Arles, lundi 22 avril 2024.

Stage de japonais pour ados 8 heures de stage de japonais pour les ados de 10 à 15 ans ! 22 – 25 avril Arles à la carte Adhérents Arles à la carte : 120 euros / Non-Adhérents : 135 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Découvre le Japon pendant les vacances !

Si tu as entre 10 et 15 ans et que tu es passionné par la culture et la langue japonaise, alors notre stage d’initiation est fait pour toi ! Rejoins-nous du lundi 22 avril au jeudi 25 avril, de 10h à 12h, pour une immersion de 8 heures où notre professeure native t’initiera à la langue et te fera découvrir quelques trésors culturels du Japon.

Infos pratiques :

Lieu : Arles à la carte, 22b rue Amédée Pichot, 13200 Arles

Tarifs :

Adhérents Arles à la carte : 120 euros

Non-Adhérents : 135 euros

Carte CJeune acceptée !

Les places sont limitées, alors inscrivez-vous dès maintenant !

Contactez-nous à info@arlesalacarte.fr pour réserver une place ou pour toute question concernant l’aménagement et l’accessibilité.

Arles à la carte 22b rue Amédée Pichot, 13200, Arles

Arles à la carte