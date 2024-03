Stage de Cyclotourisme au départ de Monflanquin Lustrac Sport Santé Penne-d’Agenais, samedi 6 avril 2024.

Stage de Cyclotourisme au départ de Monflanquin Lustrac Sport Santé Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Pendant les vacances d’Avril, Lustrac Sport Santé vous invite à rouler sur les routes des Plus Beaux Villages de France ® dans le Lot-et-Garonne !

Ouvert aux adultes, ce stage est là pour vous faire découvrir la région en vélo, ses bastides, sa magnifique Vallée du Lot et bien sûr, sa gastronomie…

Pendant les vacances d’Avril, Lustrac Sport Santé vous invite à rouler sur les routes des Plus Beaux Villages de France ® dans le Lot-et-Garonne ! Venez profiter du soleil printanier du Sud-Ouest.

Le stage comprend les visites du village pittoresque de Penne d’Agenais et du hameau de Lustrac, des bastides de Pujols, Villeneuve-sur-Lot et Monclar, des vignobles de Thézac et du château de Bonaguil.

Les + du stage :

L’encadrement par deux passionnés de triathlon Benoit Faucher (kiné et éducateur sportif) et Gaëlle Privé (ex-championne de France de GRS, plusieurs fois championne départementale de triathlon format S).

La résidence située dans un cadre idyllique.

L’ambiance conviviale.

Lieu de départ Lieu-dit Coulon, 47150 Monflanquin.

Niveau requis pouvoir faire au moins 80 kms sur une journée avec son vélo (les VAE sont acceptés).

Hébergements Appartement en résidence de tourisme. 1300 1300 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-13

Lustrac Sport Santé 36 route de la Lande

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@benoitfaucher.com

L’événement Stage de Cyclotourisme au départ de Monflanquin Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Fumel Vallée du Lot