Stage de création théâtrale autour de l’oeuvre de Gwendoline Soublin « Fiesta » Les Ateliers des Forges Perreuil, samedi 10 août 2024.

Stage de création théâtrale autour de l’oeuvre de Gwendoline Soublin « Fiesta » dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 10 – 25 août Les Ateliers des Forges 1200 €. En fonction du QF, possibilités d’une réduction, bons CAF, chèques vacances ANCV. Pour les familles éligibles au dispositif Colos apprenantes, aide importante de l’Etat, tarif entre 100 et 400 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-10T16:00:00+02:00 – 2024-08-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-25T00:00:00+02:00 – 2024-08-25T17:30:00+02:00

Ce séjour s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans qui ont suivi auparavant un atelier ou un stage d’initiation à l’expression théâtrale ou qui sont débutants et motivés pour découvrir ce langage artistique.

A travers une aventure de création artistique se tisse une vie de troupe, du travail en ateliers à la préparation du spectacle, tout est fait pour vivre des vacances originales et goûter au plaisir d’être et de créer ensemble !

Cet été les enfants vont créer un spectacle à partir de l’histoire de « Fiesta » : Nono a un grand rêve : fêter ses 10 ans d’une façon inoubliable ! Il en parle depuis des mois et le prépare avec passion. Tous ses amis fidèles sont entrés dans son projet. Mais quelqu’un s’invite : la tempête ! Elle a un nom : Marie-Thérèse. Elle souffle sur la ville et se rit des rêves d’enfants. Alors c’est le combat, mené avec toutes ses péripéties, pour aller jusqu’au bout du rêve.

Première semaine : découvrir le scénario, échauffements corporel et vocal, chant, explorer émotions et sentiments, recevoir un personnage. Travailler la présence en scène. Trouver le ton juste et le geste vrai.

Deuxième semaine : créer les scènes, travail théâtral, chorégraphique et de chant, répéter, jouer en public.

Représentations : Samedi 24 août à 20h30 & dimanche 25 août à 15h à la salle Jean Genet de Couches, à 10 kms des Forges de Perreuil

Les Ateliers des Forges Les Forges 292 route départementale 984 Perreuil Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 68 81 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-enfant.org/ »}]

théâtre

Le Petit Prince de Saint Exupéry – août 2023 Copyright Eloïse Hermitte Meunier