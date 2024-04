Stage de composition orale « Chanter sa parole » Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux, samedi 13 avril 2024.

L’EMIG propose un Atelier de Composition Orale CHANTER SA PAROLE avec Julien Costagliola

Pour adultes et ados à partir de 13 ans, 12 participants maximum.

tarif: participation libre et consciente (suggestion moyenne: 40 €)

Trouver, toucher le son intime de sa parole, l’harmonie de son propre verbe, le rythme auquel battent nos mots. Se laisser aller au spontané. Qu’ils soient écriture inconnue ou déjà visitée, voire éprouvée, qu’ils aient forme déjà, ou n’en aient pas, qu’il soient poème, chant, slam, conte, déclame ou proclame ou réclame, ou encore

qu’ils soient simple feu brûlant, désir en soi… Expérimenter pour déjà juste rencontrer, reconnaître, ou bien pour du nouveau…. Et, savourer !

Ces paroles, ces mots, improvisés sur le champ, de textes dits, lus, ou écrits personnellement, nous les mâcherons, et les mêlerons de musiques ; nous chanterons, murmurerons, ânonnerons ; nous les mettrons en scène peut-être, … nous jouerons en somme ! Avec… et nous nous laisserons jouer… Tout cela dans l’écoute du présent, en croisant nos talents naturels ou appris, en offrant notre soutien et notre accompagnement.

Et enfin, avant de se séparer et de retrouver la vie normée, nous partagerons nos expériments à d’autres, invités intimement, pour offrir au chant intime qu’est notre voix profonde, une nouvelle chance de se dévoiler à soi-même.

Derniers instants consacrés à un apéro dictatoire enchanté (en chantier aussi !).

Donc inviter ses proches en amont (17H30) le dimanche.

Venir avec joie d’abord, et appréhension sans doute, et avant tout avec tout soimême !

Et Amener

° Si nous avons, des textes ou extraits, écrits par d’autres ou par soi-même, orphelins, très aimés, pas aboutis, référencés, très léchés ou complètement foutraques ; contes, poèmes, nouvelles, …

° Des instruments de, ou à, musique ; des pour soi-même, et des pour les autres.

° Selon votre désir des musiques déjà faites et la technologie pour les diffuser de manière autonome.

° De quoi partager à manger et à boire.

° Un tapis, un coussin ou un safu, et, un bon châle et/ou plaid, des chausses d’intérieur.

° De quoi écrire.

° De quoi enregistrer (le simple enregistreur vocal de votre smartphone convient). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux 8 place Simone Veil

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté emig@lagrandvalliere.fr

