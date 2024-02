Stage de chant autour du répertoire d’Hildegarde de Bingen Abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains, lundi 8 juillet 2024.

Par Frédéric Rantières, chanteur médiéviste

Stage ouvert à tous, faux ou vrais débutants.

À l’abbaye Saint Colomban à Luxeuil-les-Bains

Du 8 au 11 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Coût pédagogique du stage 230€.

S’initier et s’imprégner des formules vocales d’Hildegarde, différentes du chant grégorien (alors que même époque). Travail sur le souffle, la résonance, utilisation de son corps, l’écoute intérieure.

Approche globale et non confessionnelle.

Explication de la signification des chants, Initiation à la façon dont ont été écrits ces chants symboles, signes. 230 230 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 09:00:00

fin : 2024-07-11 12:00:00

Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

