Stage de Botanique Découverte du monde végétal L’Île-Bouchard, mercredi 17 avril 2024.

Stage de Botanique Découverte du monde végétal L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Ce stage de botanique alterne sorties terrain et apports de connaissances en salle. Il s’adresse à toute personne qui souhaite avoir des connaissances de base solides sur la botanique pour bien démarrer dans cette discipline et avoir des outils pratiques.

Ce stage de botanique alterne sorties terrain et apports de connaissances en salle. Il s’adresse à toute personne qui souhaite avoir des connaissances de base solides sur la botanique pour bien démarrer dans cette discipline et avoir des outils pratiques. 240240 240 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:30:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

25 Rue de la République

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Stage de Botanique Découverte du monde végétal L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2024-04-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme