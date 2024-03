Stage d’avril « sculpture/modelage d’argile » apARTé Roubaix Roubaix, mardi 23 avril 2024.

Stage de 3 matinées consécutives pour vous initier ou vous perfectionner au modelage :

Mardi 23 / Mercredi 24 / Jeudi 25 avril 2024 de 10h à 13h

Petit groupe jusque 6 personnes

165 € le stage (argile et cuisson inclus)

apARTé Roubaix 9 bis rue du grand chemin 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord