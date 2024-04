Stage d’anglais – Objectif Bac 13 rue des Salamandres Guérande, lundi 22 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Semaine intensive de stage pour améliorer votre niveau d’anglais pendant vos vacances scolaires.

13 rue des Salamandres ZAC de Villejames 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone : 02 49 88 29 08
Email : contact@sherwood-school.com
Site web : http://francais.sherwood-school.com/

