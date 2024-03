Stage contes par la Cie Rouleparoles Paroles de villages. Eynesse, mardi 16 avril 2024.

Stage contes par la Cie Rouleparoles Paroles de villages. Eynesse Gironde

Stages contes par la Cie Rouleparoles Paroles de villages.

Stage découverte pour apprendre à raconter des histoires.

Vacances de printemps pour les enfants de 9 à 12 ans.

Les matins de 9h à 12h les 15, 16 18 et 19 Avril (tous les jours sauf le mercredi).

Lieu bibliothèque d’Eynesse.

Animateurs Nell et Jack Müh (Contes et musique).

Ouvert aux enfants de CM2 / 6e du Pays Foyen.

Gratuit Sur inscription avant le 02 Avril (places limitées) au 06 87 73 77 49 ou sur rouleparoles@gmail.com

Un moment de restitution sera organisé à l’issue du stage pour que les familles puissent apprécier le travail réalisé par les enfants. EUR.

Bibliothèque

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rouleparoles@gmail.com

