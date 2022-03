Stage : Cirque Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 25 avril 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Stage : Cirque Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-04-25 – 2022-04-29

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

105 105 EUR Acrobatie, équilibre sur les mains et sur objets (rolla rolla et boule), jonglerie et clown.

Petit spectacle présenté aux familles en fin de semaine !

TARIFS : 105€ / 95€ pour les enfants adhérents (repas et goûter compris)

Organisé par La Marmite et La Compagnie Tempo

lamarmite.plouf@gmail.com https://www.lamarmite-asso.fr/

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-03-16