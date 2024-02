Stage cirque Château-Chervix, dimanche 3 mars 2024.

Stage cirque Château-Chervix Haute-Vienne

Stage Portés/acro venez vous amusez et apprendre quelques portés, acro, équi…

Stages tous niveaux, novices et initiés bienvenus. Pas besoin d’être déjà souple, sportif et musclé, c’est ensemble qu’on apprendra. .

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Chamousseau

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine circapic@gmail.com

