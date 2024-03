STAGE « CHERCHEURS DE NATURE » Gignac, mercredi 17 avril 2024.

STAGE « CHERCHEURS DE NATURE » Gignac Hérault

Un séjour sans hébergement pour les enfants de 7 à 12 ans. Trois jours d’activités pour explorer les milieux naturels. Observation de la faune et de la flore, jeux nature, land-art seront au rendez-vous.

Un séjour en nature adapté aux envies de chacun pour les amoureux des petites bêtes, les copains des oiseaux, les artistes en herbe, les fous de cailloux et les fins connaisseurs des plantes.

Ce stage est fait pour les enfants passionnés de nature. Ce stage à la carte permettra aux enfants d’apprendre les trucs et astuces pour percer les secrets de la nature.

Tous les outils bien connus des naturalistes seront mis à disposition une longue vue ornithologique, des jumelles, une loupe binoculaire, des épuisettes, des filets à papillons, des boîtes loupes, des livres et guides nature…

Les artistes et bricoleurs ne seront pas en reste avec la possibilité de fabriquer des abris et des œuvres d’art.

Les jeux en pleine nature seront aussi de la partie pour le plaisir de tous.

Ces activités permettront aussi aux enfants de savoir comment connaître et protéger la nature. 60 60 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-17 09:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Lieu-dit Barrage de la Meuse

Gignac 34150 Hérault Occitanie

