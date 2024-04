Stage breton Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, lundi 22 avril 2024.

Stage breton Un stage de breton est proposé aux personnes de niveau intermédiaire pour consolider leurs acquis. 22 avril – 24 mai Ti ar Vro-l’Ôté 220€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T09:00:00+02:00 – 2024-05-24T17:00:00+02:00

Un stage de breton est proposé aux personnes de niveau intermédiaire pour consolider leurs acquis. Le but est de passer une semaine en immersion soit une semaine de 35h en breton pour pouvoir se renforcer au niveau de la langue. Ce stage est fait en partenariat avec Stumdi. Le stage aura lieu du lundi 22 avril jusqu’au vendredi 26 avril avec des horaires qui iront de 9h à 17h tous les jours. Pour vous inscrire merci de nous envoyer un mail (contact@tiarvro-santbrieg.bzh) ou de nous appeler au : 02 96 77 31 91

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/ »}] [{« link »: « mailto:contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}] Maison des cultures de Bretagne

Stage Breton