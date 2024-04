Stage BD PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-23 14:00

Fin : 2024-04-24 17:00

Comment créer une histoire en images? Voici tout l'art de la Bande Dessinée. Nous proposons un atelier d'initiation pour comprendre les codes de la narration en illustration et pour créer une planche. 23 et 24 avril

https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-colombier/evenements/stage-bd-ados-1

Comment créer une histoire en images ? Voici tout l’art de la Bande Dessinée !

Nous proposons un atelier d’initiation à la BD pour comprendre les codes de la narration en illustration, et pour réaliser plusieurs planches autour d’une histoire personnelle.

-Carte sortir ! acceptée

-Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

-Paiement possible sur helloasso

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine