Stage Atelier Chorégraphique Champagnac-de-Belair, samedi 17 août 2024.

Stage Atelier Chorégraphique Champagnac-de-Belair Dordogne

Ateliers pendants lesquels nous inventerons des mouvements et des séquences chorégraphiques tous ensemble afin d’aboutir à une interprétation sensible et personnelle de grands tubes de la chanson française. Tarifs: 1 chanson=25€. 2 chansons=48€. 3 chansons=70€

Ateliers pendants lesquels nous inventerons des mouvements et des séquences chorégraphiques tous ensemble afin d’aboutir à une interprétation sensible et personnelle de grands tubes de la chanson française. Tarifs: 1 chanson=25€. 2 chansons=48€. 3 chansons=70€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-18

Salle culturelle

Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine leculturelauplurielchampagnac@gmail.com

L’événement Stage Atelier Chorégraphique Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2024-03-09 par Val de Dronne