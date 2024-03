Stage « Arts du cirque » Ecole de Cirque Cri-O-Lane Circus Les Bordes, lundi 22 avril 2024.

Stage « Arts du cirque » Initiation ou perfectionnement aux arts du cirque, pour les enfants à partir de 8 ans, organisé la 1ere semaine des vacances d’avril 2024, par l’école de cirque des Bordes Cri-O-Lane Circus. 22 – 26 avril Ecole de Cirque Cri-O-Lane Circus payant / veuillez nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Pendant 5 jours, du lundi au vendredi, les circassiens en herbe participent à des activités à la fois sportives et artistiques. Ils y découvrent différentes disciplines (fil de fer, acrobatie, équilibre, jonglerie…). Ils créent des liens avec d’autres enfants. Il se dépensent tout en s’amusant. Tous les ingrédients sont réunis pour des vacances réussies !

L’enseignement s’effectuent dans un cadre professionnel en appliquant une pédagogie ludique pour favoriser l’initiative, la créativité et la collaboration.

Dans ce cadre propice, les stagiaires vont :

> Découvrir de nouvelles sensations

> Développer la confiance en soi et envers « l’autre »

> Dynamiser le travail en groupe

> Détourner l’objet pour stimuler leur potentiel créatif

Ecole de Cirque Cri-O-Lane Circus 1 RUE DES CHEMINOTS 45460 LES BORDES Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire 06 03 49 25 69 http://www.criolanecircus.com contact@criolanecircus.com

cirque aérien

criolanecircus/freepicks