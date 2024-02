Stage | Art du vitrail Saint-Maximin, vendredi 5 juillet 2024.

Stage | Art du vitrail Saint-Maximin Oise

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.

Stage adapté aux adultes et enfants dès 12 ans

Renseignements et réservations www.maisondelapierre-oise.fr / bienvenue@maisondelapierre-oise.fr / 03 44 61 18 54110 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 09:30:00

fin : 2024-07-07 17:00:00

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

L’événement Stage | Art du vitrail Saint-Maximin a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise