STAGE AQUARELLE GOLFE DU MORBIHAN JUILLET 2024 Golfe du Morbihan 56 Vannes, dimanche 7 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-07 18:00

Fin : 2024-07-12 18:30

https://stagesetpeinturesvilcaz.fr

L’atelier de peinture Corinne Vilcaz, vous accueille pour un stage d’aquarelle en mouillé sur mouillé en Bretagne Sud et vous invite à venir découvrir les joies de l’aquarelle pour tous niveaux.

Nul besoin de savoir dessiner ! Bonne humeur et motivation feront le reste…

L’occasion de s’initier à cette technique du mouillé sur mouillé le temps d’un stage in situ et de s’essayer au dessin et à la peinture de sujets en réels.

Nos sujets seront aussi bien la Bretagne côté mer avec les bateaux, la plage, ou encore la Bretagne côté terre et ses villages fleuris d’hortensias…Tout est prêt pour votre plaisir de peindre notre belle nature, et apprendre tout en douceur et à votre rythme, cette belle technique de l’aquarelle…

Dans une ambiance toujours conviviale et sympathique, venez apprendre les rudiments de l’aquarelle avec un professeur attentif et qui vous partagera ses compétences et ses savoirs, ainsi que sa passion,

Nombre d’élèves limité pour un meilleur travail. Sur réservation.

Renseignements :

Contact 05 53 41 49 69

Golfe du Morbihan 56 Vannes Vannes 56000 Morbihan