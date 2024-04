Stage adultes – Photo sténopé Ecu de France Viroflay, jeudi 11 avril 2024.

Stage adultes – Photo sténopé A partir de 14 ans. 11 et 12 avril Ecu de France Tarifs : 104 € et 72 € (moins de 25 ans)

Prenez des photos en extérieur sur le principe de la « camera obscura » : un minuscule trou qui laisse entrer la lumière dans une boîte noire et forme une image inversée, puis développez vos images en laboratoire et repartez avec celles-ci, prêtes à être encadrées !

Stage de 8h. Tarifs : 104 € et 72 € (-25 ans). Renseignement et inscription à l’accueil de l’Ecu de France ou par mail.

Ecu de France 1 Rue Robert Cahen, 78220 Viroflay