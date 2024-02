Stage 4-6 ans : C’est les vacances ! Zigotastiques & Cie Orléans, mardi 27 août 2024.

Début : 2024-08-27T10:00:00+02:00 – 2024-08-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-29T10:00:00+02:00 – 2024-08-29T12:00:00+02:00

Thème: C’est les vacances !

C’est bientôt la rentr…. Non, c’est encore les vacances, alors on profite jusqu’au bout !

Cette semaine on découvre le théâtre et on monte un mini spectacle sur le thème des vacances estivales. Ah nous la plaaage !

Le stage se déroule du mardi 27 au jeudi 29 août 2024 de 10h à 12h avec un mini spectacle le dernier jour, à la fin du cours.

60 TTC € les 3 jours

Spectacle ouvert aux parents à 12h le jeudi. Stage encadré par des comédiens professionnels !

Lieu du stage : Le QG – Passage Bannier Joseph Lucet – Orléans centre

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000

théatre zigotastiques

Zigotastiques